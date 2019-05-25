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  3. 25 Mayıs 2019 09:49

Yasak Elma sezon finalinde sürpriz gelişme

Yasak Elma 47. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı. Yasak Elma sezon finali fragmanında Şahika ve Yıldız, Ender'i ölüme tehdit ederken şok bir gelişme yaşanıyor.

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İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
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Yine pitbull yine dehşet ! Köpeğin ağzından alamadılar
Yine pitbull yine dehşet ! Köpeğin ağzından alamadılar
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15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
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Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri
Belediye işçisi ile sokak köpeğinin iç ısıtan görüntüleri
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Kucağında bebek ile direksiyon sallayan sürücü kamerada
Kucağında bebek ile direksiyon sallayan sürücü kamerada
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Ellerin kırılsın senin! 10 aylık bebeğe dayak kamerada!
Ellerin kırılsın senin! 10 aylık bebeğe dayak kamerada!
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