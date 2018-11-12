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  3. 12 Kasım 2018 14:21

Talat Bulut'tan ''gereksiz'' diyen Şevval Sam'a yanıt

Şevval Sam'ın rol arkadaşı Talat Bulut'a söylediği ''Gereksiz varlık'' sözüne cevap geldi.

Bilgin Pro
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