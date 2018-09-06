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  3. 06 Eylül 2018 09:30

Talat Bulut'tan ilginç doğum günü kutlaması

Tacizle suçlandığı davada takipsizlik kararı verildikten sonra diziye dönen Talat Bulut, dizide oğlunu canlandıran rol arkadaşının doğum gününü benzincide aldığı dondurmayla kutladı.

Bilgin Pro
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