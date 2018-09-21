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  3. 21 Eylül 2018 11:15

Talat Bulut'u tacizle suçlayan genç kızla ilgili şok iddia !

Dizi setinde çalışan kostümcüyü taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'tan yeni bir açıklama geldi.

Bilgin Pro
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