Anasayfa Video Galeriler Gündem Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler 20 Ağustos 2021 Cuma Saat: 09:35 Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar vererek ''genel af'' ilan ettiğini duyuran Taliban, bu sefer polis şefi olduğu öğrenilen bir kişiyi infaz etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611f4d2ab3c93f45ec0e0853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar! Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın? Nagehan Alçı'dan Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?'' Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı Haiti depreminde ölü sayısı yükseliyor Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü Belediye başkanının oğlu, yıkılan restoranın yerine yenisini yaptı