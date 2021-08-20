  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler

Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler

Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar vererek ''genel af'' ilan ettiğini duyuran Taliban, bu sefer polis şefi olduğu öğrenilen bir kişiyi infaz etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar
İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar!
Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın?
Nagehan Alçı'dan Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''
Özür dilemek isterken tek yumrukla komaya girdi: Dehşet anları kamerada
Külliye'de Atatürk'e sansür skandalı
Haiti depreminde ölü sayısı yükseliyor
Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü
Belediye başkanının oğlu, yıkılan restoranın yerine yenisini yaptı