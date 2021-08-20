Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler

Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra ılımlı mesajlar vererek ''genel af'' ilan ettiğini duyuran Taliban, bu sefer polis şefi olduğu öğrenilen bir kişiyi infaz etti.

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