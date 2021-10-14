  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Taliban heyeti Ankara’da

Taliban heyeti Ankara’da

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve yanındaki heyeti temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı
Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar
Boşanma aşamasındaki kıskanç koca dehşet saçtı
Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar
İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü
İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu
Yerli koronavirüs aşısından müjdeli haber! Başhekim sonuçları paylaştı
Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü
İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var