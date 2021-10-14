Anasayfa Video Galeriler Gündem Taliban heyeti Ankara’da Taliban heyeti Ankara’da 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 16:15 Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve yanındaki heyeti temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61682d70a1730b61c26a0483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar Boşanma aşamasındaki kıskanç koca dehşet saçtı Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu Yerli koronavirüs aşısından müjdeli haber! Başhekim sonuçları paylaştı Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var