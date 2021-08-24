Anasayfa Video Galeriler Gündem Taliban Türk gazetecilere silah çekti Taliban Türk gazetecilere silah çekti 24 Ağustos 2021 Salı Saat: 10:35 Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında bölgeden yayın yapan Habertürk ekibine Taliban tarafından silah çekildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6124a141d563be0c1d7d4b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrikada yangın Tam 3 gündür kayıptı... Elif bulundu! Barış Yarkadaş ile Tülin Oygür canlı yayında birbirine girdi Erdoğan'dan koruma ordusuyla restoran ziyareti Söndürülemedi... Kazdağları yanıyor! Skandal görüntüler: ''Hamidiye'' diye kuyu suyu sattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can Gönül'ü böyle anlattılar Korkudan tepetaklak oldu! O anlar sosyal medyayı salladı