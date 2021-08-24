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Taliban Türk gazetecilere silah çekti

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında bölgeden yayın yapan Habertürk ekibine Taliban tarafından silah çekildi.

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