  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi

Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi

İzmirlilerin hafta sonları sıklıkla ziyaret ettiği, adeta İzmir'in akciğerlerinden biri olan, Bornova Çiçekli Ormanları'nda 14 yıl önce çıkan yangının izleri silindi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar
Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi
Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı!
İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu
Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı
İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı
Motosiklet hırsızları kamerada; savunması pes dedirtti
Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada