Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi

İzmirlilerin hafta sonları sıklıkla ziyaret ettiği, adeta İzmir'in akciğerlerinden biri olan, Bornova Çiçekli Ormanları'nda 14 yıl önce çıkan yangının izleri silindi.

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