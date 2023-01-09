Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 13:40 İzmirlilerin hafta sonları sıklıkla ziyaret ettiği, adeta İzmir'in akciğerlerinden biri olan, Bornova Çiçekli Ormanları'nda 14 yıl önce çıkan yangının izleri silindi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bbef1602d5de160a01b0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı! İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı Motosiklet hırsızları kamerada; savunması pes dedirtti Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada