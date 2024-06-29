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  4. Tam 1,5 yıldır, sahte Irak kimliği ile aramızda dolaşıyormuş

Tam 1,5 yıldır, sahte Irak kimliği ile aramızda dolaşıyormuş

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1.5 yılı aşkın süredir aranan şüpheli jandarma ekiplerine yakalandı.

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