  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı!

Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı!

Güncelleme:

Adıyaman'da kaçak kazı ihbarı üzerine, Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda, bugüne kadar rastlanılmayan tarihi bir mezar yapısı ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı
İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı
Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı
İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi
İstanbul'da akıl almaz kaza: El frenini indiren çocuklar ölümden döndü
Onlarca kişinin mahsur kaldığı Millet Kıraathanesi'ndeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi
Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu
Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek