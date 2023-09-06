Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 16:30 Güncelleme: 06 Eylül 2023 Çarşamba 16:30 Adıyaman'da kaçak kazı ihbarı üzerine, Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda, bugüne kadar rastlanılmayan tarihi bir mezar yapısı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f87ef02fc5d048a75d4e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi İstanbul'da akıl almaz kaza: El frenini indiren çocuklar ölümden döndü Onlarca kişinin mahsur kaldığı Millet Kıraathanesi'ndeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek