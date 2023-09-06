Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı!

Adıyaman'da kaçak kazı ihbarı üzerine, Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazılarda, bugüne kadar rastlanılmayan tarihi bir mezar yapısı ortaya çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f87ef02fc5d048a75d4e73" allowfullscreen></iframe>