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Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası

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Tokat'ta iki farklı otomobilde aynı şekilde hayvan taşınması görenleri hayrete düşürürken görüntüler akıllara ise 21 yıl önce otomobilin arkasında taşınan Dana Ferhat'ı getirdi.

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