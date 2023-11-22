Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 13:30 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 13:30 Tokat'ta iki farklı otomobilde aynı şekilde hayvan taşınması görenleri hayrete düşürürken görüntüler akıllara ise 21 yıl önce otomobilin arkasında taşınan Dana Ferhat'ı getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655dd84811c5c70afa04e2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı İstanbul'da vahşet! Anne ile kızını öldürüp intihar etti Kangal köpeğini tek hamlesiyle etkisiz hale getirdi! Şaşkına çeviren görüntü İstanbul'da yol çöktü İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti