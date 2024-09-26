Tam 250 kişi iş yerlerine gittiklerinde, işsiz kaldıklarını öğrendi

Yozgat'ta bir tekstil firmasında çalışan 250 işçi, mesai yapmak için gittiklerinde çalıştıkları fabrikanın kapalı olduğunu ve işsiz kaldıklarını öğrendi.

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