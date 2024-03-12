Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor!

İstanbul Fatih'te Mimar Sinan tarafından yapılan Ayakapı Hamamı, 2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Çürümeye terk edilen hamamı inceleyen tarihçi-yazar Mehmet Dilbaz, ''Bu yapının acilen restore edilmesi veya bir kültür merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yapı tamir edilmezse en fazla 20-25 yıl içerisinde çökecek ve bu yapı çöktükten sonra ayağa kaldırma şansınız olmayacak''...

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