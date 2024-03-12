  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor!

Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor!

Güncelleme:

İstanbul Fatih'te Mimar Sinan tarafından yapılan Ayakapı Hamamı, 2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Çürümeye terk edilen hamamı inceleyen tarihçi-yazar Mehmet Dilbaz, ''Bu yapının acilen restore edilmesi veya bir kültür merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yapı tamir edilmezse en fazla 20-25 yıl içerisinde çökecek ve bu yapı çöktükten sonra ayağa kaldırma şansınız olmayacak''...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü
Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü
4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı
Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı
Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti
İmamoğlu, para sayma görüntülerinin perde arkasını açıkladı
İmamoğlu, para sayma görüntülerinin perde arkasını açıkladı
Kuyumculardan gram altın için tarihi uyarı
Kuyumculardan gram altın için tarihi uyarı
Bugün de utandık: Burası Türkiye'nin ''çöp'' ormanı
Bugün de utandık: Burası Türkiye'nin ''çöp'' ormanı
98 yaşında vefat etmişti... Asırlık el yazısı notlarında bir ömrün tanığı oldu
98 yaşında vefat etmişti... Asırlık el yazısı notlarında bir ömrün tanığı oldu