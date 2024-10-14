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  4. Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü

Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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