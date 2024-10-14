Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü Tam 6 organize suç örgütü daha ''kuyu''ya düştü 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 09:15 Güncelleme: 14 Ekim 2024 Pazartesi 09:15 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670cb713c24f4d37da0c8593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte eli palalı trafik teröristi kamerada Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti: 2 ölü, 2 de yaralı var Hizbullah, İsrail'i vurdu: Çok sayıda ölü ve aralı var Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti