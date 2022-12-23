Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 09:45 Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a54e868e2f9363c1254d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında silahlar patladı! Dehşet anları kamerada TEM'de durdurulan TIR'dan bilin bakalım ''kimler'' çıktı! Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı Bakan'dan zam yağmuru için saç tepki çeken açıklama Canlı yayında zam kavgası! Bağıra çağıra ''anlaştılar'' Ahmet Hakan canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş için tepki çeken sözler Ümit Özdağ: ''Oy verme yaşı 12'ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir'' Bayraktar Akıncı ‘Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti’ ile hedefini vurdu İnternet üzerinden dev vurgun! 20 milyon TL çarpmışlar