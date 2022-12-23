Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Didem Soydan'a ahlaksız teklif! Yanıtı bu oldu

Yunan spikerin Kızılelma yorumu olay oldu

Asgari ücret için rakam verdi: ''8 bin TL'nin üzerinde...''

İnternet üzerinden dev vurgun! 20 milyon TL çarpmışlar

Ahmet Hakan canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş için tepki çeken sözler

''Eşlerin birbirine çıplak fotoğraf göndermesi günah mı'' sorusu canlı yayını karıştırdı

Dikkat! Sizin cep telefonunuz da her an patlayabilir!