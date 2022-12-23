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  4. Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

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