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  4. Tam 88 yıl önce çekilmişti: Sembol fotoğrafın öyküsünü anlattı

Tam 88 yıl önce çekilmişti: Sembol fotoğrafın öyküsünü anlattı

Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamalarında Hüsnü Kazım Özler tarafından çekilen ve sembol haline gelen fotoğrafın öyküsünü oğlu Mustafa Özler anlattı.

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