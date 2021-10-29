Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam 88 yıl önce çekilmişti: Sembol fotoğrafın öyküsünü anlattı Tam 88 yıl önce çekilmişti: Sembol fotoğrafın öyküsünü anlattı 29 Ekim 2021 Cuma Saat: 17:35 Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamalarında Hüsnü Kazım Özler tarafından çekilen ve sembol haline gelen fotoğrafın öyküsünü oğlu Mustafa Özler anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617c06c0cb1ff75b61367803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bülent Ersoy'dan suçlamalara sert yanıt: ''Bunun hesabını soracağım'' Cumhuriyet'in ilanının 117 yaşındaki tanığı o günü anlattı Bodrum Belediye Başkanı Aras, Onur Akın ile düet yaptı Türkiye yerine Kürdistan demişti! Gözaltında Edremit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Edremit’te 98 kadın, Cumhuriyet’in 98. yılını zeybek oynayarak kutladı Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Oturumu’ gerçekleştirildi Dev hortum önüne geleni yuttu! Dehşete düşüren anlar kamerada İstanbul'da Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet'in 98'inci yıl coşkusu