Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi! Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi! 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 18:51 17 günlük tam kapanmada kısıtlamadan muaf turistler vaktini plajlarda geçinirken, bir turistin çırılçıplak denize girmesi görenleri şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60901be7c513e86b8a3b40c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde korkutan yangın Ahmet Çakar ölümden döndü! O anlar saniye saniye kamerada Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe Canlı yayında değerlendirdi: Tam kapanma sonrası ne olacak? Antalya'da kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı Konyaaltı sahiline turist akını Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım!