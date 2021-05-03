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  4. Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi!

Tam anlamıyla rezillik! Plajı boş bulan turist çırılçıplak denize girdi!

17 günlük tam kapanmada kısıtlamadan muaf turistler vaktini plajlarda geçinirken, bir turistin çırılçıplak denize girmesi görenleri şaşırttı.

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