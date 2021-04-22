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  4. Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı

Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı

Bursa’da minibüsün çarpıp kaçtığı köpek telef olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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