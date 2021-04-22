Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı 22 Nisan 2021 Perşembe Saat: 15:56 Bursa’da minibüsün çarpıp kaçtığı köpek telef olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608172649882504ede7b6b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! Antalya'nın ormanlarını uçan robotlar koruyacak Rize'deki vakalarda dikkat çeken detay! Yerli kripto borsası Thodex'e 2 milyar dolarlık vurgun soruşturması! Koronavirüste korkutan tablo! Son iki ayda üç kat arttı İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de Maske cezası kesen polisten zanlıya tokat kamerada! Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: ''Sizlerden bir isteğim var...'' İstanbul'da korkutan yangın!