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  3. 07 Mayıs 2017 14:10

Tam bin 500 polis katıldı!

Bursa’da kamu düzenini sağlamak ve suçu önlemek amacıyla kent merkezinde 6 ayrı noktada asayiş uygulaması yapıldı.

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Bursa’da yerel gazete binasına silahlı saldırı!
Bursa’da yerel gazete binasına silahlı saldırı!
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Büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla sevgili oldu
Büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla sevgili oldu
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Batmanda işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batmanda işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
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Minibüsün çarptığı küçük kız Bir şeyim yok diyerek ağladı
Minibüsün çarptığı küçük kız Bir şeyim yok diyerek ağladı
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3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
3 bin 500 yıl sonra yeniden kutlandı
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İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti
İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti