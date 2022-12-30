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Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu

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Bulgaristan'da bilim insanlarının, koruma programı kapsamında geçen ay uydu verici takılıp izleme altına aldığı 14 kara akbabadan biri, İstanbul Çatalca’da silahla vurularak öldürüldü.

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