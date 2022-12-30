Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu 30 Aralık 2022 Cuma Saat: 15:15 Güncelleme: 30 Aralık 2022 Cuma 15:15 Bulgaristan'da bilim insanlarının, koruma programı kapsamında geçen ay uydu verici takılıp izleme altına aldığı 14 kara akbabadan biri, İstanbul Çatalca’da silahla vurularak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aed65c9fdb8b05496677e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu TRT, sınavsız, mülakatsız binlerce personel Buz pistinde Wednesday şöleni Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan... Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi