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  4. Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz!

Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz!

Koronavirüs döneminde binlerce hasta bakan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 'post Covid' adını verdikleri dönemde hastalarda önemli iki yeni problemin ortaya çıktığını ifade etti.

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