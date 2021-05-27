Tam da ''normalleşiyoruz'' derken kötü haberi Bilim Kurulu üyesi verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Pandeminin bitişi önümüzdeki yılın ocak, şubat ayı olur diye bekliyoruz” dedi.

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