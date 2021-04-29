Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanma göçü kaosa dönüştü Tam kapanma göçü kaosa dönüştü 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 17:21 Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi hareketlilik arttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608ac0d23415a37ff55dabf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada Vebitcoin vurgununda yeni detaylar! Hesapları 1 ay önce bloke etmiş Kafede kaçak nargile keyfi ölümle bitti! Kahkahasıyla ünlenen komedyen hayatını kaybetti 5 bin personelle dev operasyon! 2 yaşındaki Süleyman her yerde aranıyor Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi! Rusya meydan okudu!