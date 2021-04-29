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Tam kapanma göçü kaosa dönüştü

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi hareketlilik arttı.

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