Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanma gününde caddede fuhuş pazarlığı Tam kapanma gününde caddede fuhuş pazarlığı 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 20:56 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608c44b136b3e707f45de3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Temel Karamollaoğlu açıkladı: Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı? İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar Polisin kafeyi bastığını görünce balkondan kaçmaya çalıştılar Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı Yürek yakan olay: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim'' Oyuncu Hülya Duyar'ın dans videosuna beğeni yağdı