Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu! Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu! 27 Nisan 2021 Salı Saat: 19:01 Koronavirüs ile mücadele kapsamında perşembe akşamında başlayacak 17 günlük kapanma öncesi uzun seyahat belgesi kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608835440b42147117091ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı! Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı