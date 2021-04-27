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Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında perşembe akşamında başlayacak 17 günlük kapanma öncesi uzun seyahat belgesi kuyrukları oluştu.

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