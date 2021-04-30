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  4. Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü

Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kadıköy ve Üsküdar meydanları yerini sessizliğe bıraktı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

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