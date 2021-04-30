Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü Tam kapanma sonrası Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar sessizliğe büründü 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 10:25 Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kadıköy ve Üsküdar meydanları yerini sessizliğe bıraktı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608bb105f84ae511f576be47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza Dün gece trafikte tam kapanma cezası yağdı! Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi! İsrail'de kanlı bayram! 44 ölü, 65 yaralı ! CNN TÜRK'teki canlı yayında ortalık fena karıştı Camdaki Kız'a damga vuran final Tam kapanma göçü kaosa dönüştü İstanbul'da koronavirüs vakalarında son durum Fahri konsolosun öldüğü kaza kamerada