Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı 30 Nisan 2021 Cuma Saat: 17:26 Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye ceza yazılırken, sürücünün ehliyetine el konuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608c137b2aede171d21ce5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam kapanmadan sonra ne olacak? İşte normalleşme planı Yürek yakan olay: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm İstanbul'da metrobüste yangın paniği! Erdoğan: ''En kötü ihtimalle Türkiye'deyim'' Oyuncu Hülya Duyar'ın dans videosuna beğeni yağdı ''Alo fetva'' hattına ''Allah akıl fikir versin'' dedirten sorular! Sokak ortasında bıçaklı kavga anbean kamerada Youtuber'ın maske şakası pahalıya patladı! İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler