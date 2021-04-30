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  4. Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı

Tam kapanmada alkollü araç sürerken yakalandı, polise zor anlar yaşattı

Adana'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye ceza yazılırken, sürücünün ehliyetine el konuldu.

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