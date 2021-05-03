Anasayfa Video Galeriler Gündem Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:01 Adana'da psikolojisi bozulan ve aile bireylerine zarar veren kişi, evden uzaklaştırma cezası aldı. Tam kapanmada sokakta kalan şahıs, ortalığı birbirine kattı. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, polis merkezine götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fc9eebdf655636f51af93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! İhracatta tüm zamanların rekoru Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda!