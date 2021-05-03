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Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı

Adana'da psikolojisi bozulan ve aile bireylerine zarar veren kişi, evden uzaklaştırma cezası aldı. Tam kapanmada sokakta kalan şahıs, ortalığı birbirine kattı. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, polis merkezine götürüldü.

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