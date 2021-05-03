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Tam kapanmanın ilk Pazartesi'si... Trafik durdu!

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın ilk Pazartesi gününe yine yoğun başladı. 17 günlük kapanmasının 4'üncü gününde İstanbul trafiği yine durma noktasına geldi.

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