Anasayfa Video Galeriler Gündem Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 16:45 Tamer Karadağlı'nın 16 yaşındaki kızı Zeyno gittiği tatil yerinde yaptığı şovla kendine hayran bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612b8f8eab59c1198757b323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabil'de yeni patlama Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu İstanbul'da iğrenç olay! Eşek istismarcısına meydan dayağı Biden İsrail Başbakanı ile görüşürken kameralar önünde uyuyakaldı Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu