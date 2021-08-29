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  4. Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı

Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı

Tamer Karadağlı'nın 16 yaşındaki kızı Zeyno gittiği tatil yerinde yaptığı şovla kendine hayran bıraktı.

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