Tamir ettiği cep telefonunun bataryası elinde patladı
11 Haziran 2019 20:30
Tamir ettiği cep telefonunun bataryası elinde patladı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamir için bırakılan ünlü cep telefonunun bataryası tamir sırasında patlayarak alev aldı. Patlama anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Manavgat’ta bir vatandaşın şarj sorunu yaşadığı gerekçesiyle yetkili servise götürdüğü ünlü bir markaya ait cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı. Telefonun arızasını gidermek amacıyla kapağını...