Anasayfa Video Galeriler Gündem Tamire getirilen telefon bomba gibi patladı Tamire getirilen telefon bomba gibi patladı 25 Ekim 2022 Salı Saat: 21:00 Güncelleme: 25 Ekim 2022 Salı 21:00 İzmit’te arızalı bir cep telefonu, tamir için getirildiği iş yerinde patladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63582433fda930336c729793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tuğba Ekinci leopar desenli ip bikinisi ile yorum yağmuruna tutuldu İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı kamerada Meral Akşener'den yeni transfer sinyali Mesaj attığı kızın kardeşleri sokak ortasında dehşeti yaşattı Bursa'da dehşet: İstedikleri çiftetelliyi ''hemen çalmadı'' diye öldüresiye dövdüler Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği videoyu paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni serbest Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun gözaltına aldı