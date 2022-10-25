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Tamire getirilen telefon bomba gibi patladı

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İzmit’te arızalı bir cep telefonu, tamir için getirildiği iş yerinde patladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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