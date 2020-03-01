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  3. 01 Mart 2020 18:25

Tampon bölgede sıcak dakikalar ! Biber gazı ve ses bombası attılar

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı yolu öğle saatlerinde yeniden açıldı. Yunanistan sınır kapısına giden sığınmacılar biber gazı ve ses bombalarıyla karşılaştı.

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