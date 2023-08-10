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Tan Taşçı trafik kazası geçirdi

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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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