Anasayfa Video Galeriler Gündem Tan Taşçı trafik kazası geçirdi Tan Taşçı trafik kazası geçirdi 10 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 10:35 Güncelleme: 10 Ağustos 2023 Perşembe 10:35 Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d4933d3327fc1819708423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt! İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü! Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı Türkiye’de Melek Yatırımcı Ağı Platformu kuruluyor İşin bilenleri uyardı: Bu araçlarla sıcakta yola çıkmayın! 6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı... Forkliftle ATM hırsızlığı kamerada! AK Partili Mamak Belediyesinde iş bırakma eylemi 2. gününde...