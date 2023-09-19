Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanesi 1.5 kilo! Dev köy domatesi görenleri şaşkına çeviriyor Tanesi 1.5 kilo! Dev köy domatesi görenleri şaşkına çeviriyor 19 Eylül 2023 Salı Saat: 12:55 Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı köylerde yetiştirilen 1.5 kiloluk dev domatesler görenleri şaşırtıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6509700a0e09840dac3642a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat ''kötü insanlara'' bu el hareketini gönderdi Ankara’da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı İBB'ye bir 'yürüyen merdiven' sabotajı daha 2-3 kat maaşla çalıştıracak eleman bulamayınca bakı ne yaptı Bunu da gördük! Hazine avcıları ormana iş makinesiyle yol açtı Bir göl daha yok oluyor! ''Kaderine terk edildi, adeta ölümü bekliyor'' İstanbul'da ürküten manzara! Baraj gölü çöle döndü Helikopter kazasında son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti