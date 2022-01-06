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  4. Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı

Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine ‘Şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili üyeyi zabıtaları çağırarak toplantı salonundan çıkarttırdı.

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