Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 13:41 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kendisine ‘Şahsınıza geri zekalı demek isterdim ama zeka yoksunusunuz’ diyen AK Partili üyeyi zabıtaları çağırarak toplantı salonundan çıkarttırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d6c73d026c4629657da433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş arkadaşını evine kadar takip edip, taciz etti! Çığlıklarına koştular Seren Serengil'den Yaşar İpek çıkışı: ''Ebru fakir adama bakmaz'' Otobüs şoförünün köpekle yaşadıkları sosyal medyayı salladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü Akkuyu Nükleer işçileri eylemde Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor''