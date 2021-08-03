Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanju Özcan AK Partililere ''sakin olun''' deyip çay fırlattı Tanju Özcan AK Partililere ''sakin olun''' deyip çay fırlattı 03 Ağustos 2021 Salı Saat: 22:35 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61099a7a631ff80d3646d5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Manavgat'ta yangından zarar gören evlere kırmızı çarpı İBB ekipleri orman yangınları bölgesinde 3 cephede birden savaşıyor Kadıköy'den yola çıkan 2. ekip Marmaris'te Şahan Gökbakar'a canlı yayında ''ölüyoruz yardım et'' diye bağırdılar La Casa De Papel'in 5. sezonundan ilk fragman geldi TOMA'lar da yangın bölgesine gidiyor İstanbul'da dayakla ''tedavi'' eden umut tacirine baskın Bodrum ve Milas'tan kahreden görüntüler: Yanan alanlar havadan görüntülendi Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu