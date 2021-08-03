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  4. Tanju Özcan AK Partililere ''sakin olun''' deyip çay fırlattı

Tanju Özcan AK Partililere ''sakin olun''' deyip çay fırlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı.

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