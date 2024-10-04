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Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ''Bozkurt'' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelini diktirdi. Özcan, ''Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir'' dedi.

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Etiketler merih demiral
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