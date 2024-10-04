Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi 04 Ekim 2024 Cuma Saat: 22:20 Güncelleme: 04 Ekim 2024 Cuma 22:26 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ''Bozkurt'' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelini diktirdi. Özcan, ''Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6700401767ad44afba035043" allowfullscreen></iframe> Etiketler merih demiral BENZER VİDEOLAR Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi Erdoğan ''Hamas ve Hizbullah bahane'' deyip İsrail'in planını açıkladı İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu Kastamonulu vatandaş denemek için dikmişti... 2 ilçenin geçim kaynağı oldu 4 terörist daha etkisiz hale getirildi