Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 17:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, AK Parti’li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik sözleri belediye binası önünde protesto edildi. Protestoyu makam odasından izleyen Özcan, el sallayarak dans etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6298c4d24c31e75d672106c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi Türkiye'de 48 yıl sonra görüldü: Anadolu parsının varlığı böyle tespit edildi Denizde erkek cesedi bulundu İstanbul'da yol çöktü Kangal köpeği, ayıyı böyle kovaladı Beylikdüzü'nde tacizciye meydan dayağı İstanbul'da boyacıya taciz dayağı İstanbul'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza kamerada