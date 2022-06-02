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Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, AK Parti’li meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik sözleri belediye binası önünde protesto edildi. Protestoyu makam odasından izleyen Özcan, el sallayarak dans etti.

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