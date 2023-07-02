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Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi’ne başlatacağı yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Sayın Genel Başkan, ‘Kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim''...

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