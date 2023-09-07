Tanju Özcan'dan rest: ''Siyaseti bırakırım''

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında "Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım" dedi.

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