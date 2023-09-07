Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanju Özcan'dan rest: ''Siyaseti bırakırım'' Tanju Özcan'dan rest: ''Siyaseti bırakırım'' 07 Eylül 2023 Perşembe Saat: 08:55 CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında "Gönlümden geçen Bolu'da bağımsız belediye başkanı olmak. Bir partiyle veya bağımsız seçime girip kazanamazsam siyaseti bırakacağım" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f965cff5be9d1ae33ada43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ankara’da ortak cinayeti Mustafa Sarıgül: ''Kılıçdaroğlu ayrılırsa CHP baraj altında kalır'' Akşener ile Muharrem İnce bir araya geldi Ukrayna'da çarşıya füzeli saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı