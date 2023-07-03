Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü başladı Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü başladı 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:15 Seçim sonrası yaptığı ''değişim'' çağrılarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a2c9eb8858cc219a25f043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da orman yangını Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı Türkiye'nin doğal akvaryumu Gökpınar Gölü'ne ziyaretçi akını