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Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü başladı

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Seçim sonrası yaptığı ''değişim'' çağrılarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü başladı.

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