Anasayfa Video Galeriler Gündem Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 12:35 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı ''Değişim ve Adalet'' yürüyüşü ikinci gününde devam ediyor. Özcan, 30 kilometreyi geride bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a3e7da8486612c5b35a343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı Salda Gölü için hayati uyarı: ''Hemen durdurun!'' Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü Yetkililer uyarıyor ama dinleyen yok! Ölümüne serinlediler Örümcek adam gibi tırmanan hırsız, ev sahibine yakalanınca... FETÖ firarisinin ''oyununu'' polis bozdu Taksim'de rehine krizi! Özel harekat müdahale etti Kentsel dönüşüm bloklarında iş yerleri sahiplerine teslim ediliyor