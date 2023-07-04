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Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı ''Değişim ve Adalet'' yürüyüşü ikinci gününde devam ediyor. Özcan, 30 kilometreyi geride bıraktı.

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