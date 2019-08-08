Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı
08 Ağustos 2019 22:00
Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı
Bursa-Ankara otoyolunda süt tankeri alev alev yandı. Alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Yanan tanker ve ağaçlık alan itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Bursa istikameti Karahıdır mevkiinde seyir halindeki 16 SF 663 plakalı süt tankerinin sağ ön tekeri patladı. Patlamanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyerlere sürten tanker...