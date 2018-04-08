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  3. 08 Nisan 2018 15:05

Tanklara yerli mühimmat geliyor !

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 120 mm HE-T tank topu mühimmatının atışlı testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

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