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  3. 03 Mayıs 2019 20:15

Tansiyonu düşen sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Hatay’da, seyir halindeyken tansiyonu düşen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritteki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle arkadan gelen araçların da yavaşlamasıyla caddede ikinci bir kaza meydana geldi. Olay, Antakya-Samandağ Karayolu Antakya Otogarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 MA 1811 plakalı otomobilin ismine ulaşılamayan sürücüsünün seyir halindeyken...

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