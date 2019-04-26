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  3. 26 Nisan 2019 17:41

Tanzaya'da ''Şehzade Mustafa'' yası

Tanzanyalı ailenin ülkede popüler dizisi olan Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneye verdiği tepki olay yarattı.

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