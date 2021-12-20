Anasayfa Video Galeriler Gündem Tapınakta tüyler ürperten olay! 2 kişi dövülerek öldürüldü Tapınakta tüyler ürperten olay! 2 kişi dövülerek öldürüldü 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 09:40 Hindistan'da iki kişi, Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle dövülerek öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c0258031d0116f9137cf63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili şoke eden iddia Doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltında Yetişkin film yıldızından tepki çeken paylaşım Hülya Avşar: ''Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu günleri atlatacağız'' Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor. Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı tablo Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat İstanbul'da şehir magandaları dehşet saçtı! O anlar kamerada