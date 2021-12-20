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  4. Tapınakta tüyler ürperten olay! 2 kişi dövülerek öldürüldü

Tapınakta tüyler ürperten olay! 2 kişi dövülerek öldürüldü

Hindistan'da iki kişi, Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle dövülerek öldürüldü.

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