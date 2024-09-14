Anasayfa Video Galeriler Gündem Tapu dairesinde dublörlü vurgun Tapu dairesinde dublörlü vurgun 14 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 12:20 İstanbul'da sahte kimlikli dublör kullanarak tapu dairesinde başkasına ait arsanın satışını yapmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e5556aa7b18bd4bd0a6543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler Kaza yapan alkollü sürücünün trajikomik kazası kamerada MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: O hain İstanbul'da yakalandı Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi