Anasayfa Video Galeriler Gündem Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 14:05 Manisa'da 3-Tapu üzerinden yapılan başvuru sonrası satış işlemleri başlatılan piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 7 dönümlük arazinin satışında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a46fd0522af3ccb0db983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!'' Bir ilimizde vaka sayısı sıfırlandı İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada Esenyurt'ta yaş tahtaya basan telefon hırsızı kamerada - İhlas Haber Ajansı Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız