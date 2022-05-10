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Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi

Manisa'da 3-Tapu üzerinden yapılan başvuru sonrası satış işlemleri başlatılan piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 7 dönümlük arazinin satışında yapılmaya çalışılan dolandırıcılık tapu memurunun dikkati sayesinde önlendi.

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